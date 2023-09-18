محافظ المنيا يوجه بمتابعة مشروعات الشباب والرياضة ضمن مبادرة حياة كريمة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة مشروعات الشباب والرياضة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين تنفيذاً للمبادرات ‏الرئاسية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات، خاصة تطوير مراكز الشباب التي ‏تساهم في ‏إعداد الشباب بدنيا وفكريا ‏وتنمية ‏قدراتهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، و‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع‎.‎

وعلى صعيد آخر، استعرض مندي عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، في تقريره الشهري، جهود المديرية في تنظيم سلسلة من الفعاليات خلال شهر أغسطس الماضي لدعم الأنشطة الرياضية والترفيهية لفئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة وتنمية مهاراتهم.

ونفذت إدارتي الشباب والبرلمان والتعليم المدني بالمديرية ندوات وورش تدريبية متنوعة جاءت موضوعاتها حول: "تعزيز المواطنة والمشاركة السياسية ــ تجديد الولاء والانتماء ـــ التنمر أسبابه وكيفية مواجهته ــ الإدمان"، وعقد دورات تدريبية حول تأهيل الشباب لسوق العمل.

وأكد عكاشة، مشاركة إدارة تنمية النشء في البرنامج الرئيسي لتنمية الوعى الثقافي العلمي وتقديم الأنشطة ضمن مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار: "قيمنا من تراثنا" بمراكز شباب قريتي تلة والبرجاية.