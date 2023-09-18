السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة كرداسة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة كرداسة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3167 لسنة 2023 جنايات كرداسة، للمتهم "سليمان . ج"، 20 سنة، عامل، في يوم 26 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

- القبض على المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم خلال عملية بيعه لمواد مخدرة، وبتفتيشه؛ عثر على مواد مخدرة ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بالاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي متحصلاته.