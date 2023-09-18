المستشارة السابقة لأوباما: لا دليل على ارتكاب بايدن أي فعل غير ملائم طوال 6 أعوام

قالت لوري واتكينز المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إنه مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في 2024 يزداد الصراع بين الحزبين، وأصبح كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي يعتبر نفسه في حرب أهلية وليست انتخابات.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مساء الإثنين، أن الرئيس جو بايدن لا دليل عليه أنه ارتكب أي فعل غير ملائم طول 6 سنوات، سواء جين كان نائب رئيس لباراك أوباما أو حين أصبح هو رئيس أمريكا.

ولفتت إلى أن الاتهامات الموجهة لجو بايدن باضطلاعه في قضايا فساد أمر غريب، فالأدلة صفر، وهذا معروف تماما للشعب الأمريكي ولن يشغل بال الأمريكيين الذين يعلمون أنه مجرد صراع سياسي وهم غير سعداء بهذا الصراع السياسي، وغير سعداء بالاتهامات الموجهة لبايدن بسبب عمره أو قضايا أخرى.

وذكرت أن الناخبين الأمريكيين لا يريدون رؤية ترامب رئيسا مرة أخرى، والتابعين له هم يتبعونه من أجل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وقد رأينا أن جو بايدن تعهد أمام المصوتين في فلوريدا أنه سيكمل مدته الرئاسية وسيترشح مرة أخرى للرئاسة.