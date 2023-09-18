ردّ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، على الآراء التي تقول إن المملكة اشترت ولاء الإعلامي عمرو أديب، وهو السؤال الذي طرحه الأخير عما يُقال عن إقدام الرياض على شراء القوى الناعمة.

وقال تركي خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، عُرضت مساء الأحد: «أنت مجتهد ومذيع متفوق ورائع وناجح وشاطر.. لكن جزء من نجاحه وتاريخه صناعة سعودية».

وسأل الشيخ، أديب عن الفترة التي قضاها في محطة أوربت السعودية، فأجاب الإعلامي المصري بأنها تمتد إلى 14 سنة، فأوضح رئيس هيئة الترفيه بأنها كانت البداية التي عرّفت الجمهور بعمرو أديب.

ولفت أن أديب أكمل عامه الخامس مع شبكة mbc، مجددا القول: «أنت جزء من الصناعة السعودية التي نفتخر بها ونحبها»، فيما عقّب أديب، بأنه يشعر بالفخر

وتابع الشيخ: «هل السعودية بحاجة لشراء إعلامي لتستفيد منه في شيء أو توصل رسالة.. المملكة إذا أرادت إيصال رسالة فهي لديها جهات مسئولة ولديها وزارة خارجية، والسعودية تعتبر من عمالقة الإعلام في الشرق الأوسط.. أكبر المؤسسات الإعلامية الموجودة في الشرق الأوسط هي مؤسسات سعودية».

