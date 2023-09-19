متظاهرون يضرمون النار في منزل عميد درنة ويطالبون بإسقاط مجلس النواب الليبي

أضرم متظاهرون النار في منزل عميد بلدية درنة، بعد اتهامات بالفساد، وإهمال تسبب في عدم إجراء الصيانة اللازمة للسدود وانتهى بالكارثة.

كما طالب المتظاهرون بإقالة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

ووفقا لـ"بوابة الوسط" الليبية، شهدت مناطق وسط مدينة درنة المنكوبة، اليوم الإثنين، تظاهرات نظمها المئات من أهالي المدينة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مسجد الصحابة وسط درنة، هتافات من بينها "دم الشهداء ما يمشي هباء"، و"الشعب يريد إسقاط البرلمان" و"ليبيا، ليبيا، ليبيا، ليبيا".

وتأتي هذه التظاهرات بعد إيقاف عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي من قبل الحكومة المكلفه من البرلمان وتكليف نائبه لتسير البلدية.

يشار إلى أن منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا تعرضت يومي الأحد والإثنين الأسبوع الماضي لموجات قاسية من عاصفة دانيال ما سبب أضرارا بشرية ومادية بالغة في مدن درنة، والبيضاء، وشحات، والمرج، وسوسة، وتاكنس والبياضة ووردامة وتوكرة.

وعلى إثر ذلك أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن هذه المدن "منطقة منكوبة"، مطالبا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.