التموين توضح تأثير قرار رفع أسعار الغاز على تكلفة الخبز السياحي والمدعم

قال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أحمد كمال، إن قرار مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024، الخاص بزيادة أسعار أسطوانات الغاز، لن يؤثر على أسعار الخبز المدعم.

وكشف المتحدث الرسمي، في بيان، موقف أسعار الخبز المدعم بعد زيادة أسعار أسطوانات الغاز الطبيعي، بنسبة وصلت إلى 50%، على خلفية زيادة سعر غاز الصب، موضحًا أن القرار يتضمن تحديد سعر 12000 جنيه لطن غاز الصب، دون احتساب نولون النقل.

وأكمل: أن قرار الزيادة خاص بأسعار غاز الصب المستخدم في تعبئة أسطوانات البوتاجاز في مصانع التعبئة، ولا يؤثر على أسعار الغاز الطبيعي الذي تستخدمه بعض المخابز السياحية.

ونفى المتحدث تحمل أصحاب المخابز أي تكاليف إضافية، ما يضمن بقاء سعر الرغيف المدعم ثابتًا للمواطنين عند 20 قرشًا للرغيف.