جبران: 9 ملتقيات توظيف لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص وخاصة بالصعيد

وجه محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، الإدارات المركزية، ومديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كل الوزارات، والجهات المعنية، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وقال جبران، إن الوزارة تساهم في المُبادرة من خلال 34 وحدة تدريب مهني مُتنقلة، منتشرة في المحافظات، لتدريب وتأهيل الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك تنظيم 9 ملتقيات توظيف بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، وبرنامج الأغذية العالمي، لتوفير فُرص عمل حقيقية للشباب، خاصة في محافظات الصعيد.

وأضاف جبران، أن الوزارة تُشارك في تحقيق أهداف المبادرة أيضًا من خلال تنظيم ندوات توعوية، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وتابع: "وتعمل على تكثيف الجهود لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية، والمُشاركة في خطة الكشف المبكر على الأمراض المُزمنة لهذه الفئة".