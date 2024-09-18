أدان مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان "العدوان الصهيوني على اللبنانيين بتفجير الأجهزة اللاسلكية المحمولة بيجر"، ووصف "هذا الاستهداف بالإجرام الموصوف الذي ينتهك الحرمات والقيم الإنسانية والأخلاقية، ويخرق كل القوانين والأعراف الدولية بلا حسيب ولا رقيب على الإجرام الصهيوني الإرهابي في لبنان وفلسطين المحتلة".

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اليوم الأربعاء عن دريان قوله إن "الاعتداء على أي لبناني، يمس جميع اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم"، مشددا على أن "التضامن والتعاون بين اللبنانيين هو واجب وطني والوقوف جنبا إلى جنب ينبغي أن يعزز في الحرب والسلم مهما كان هناك من تباينات سياسية".

وأضاف : "يعيش لبنان كارثة وطنية من جراء هذا الاعتداء الخطير على اللبنانيين، وينبغي أن لا يمر مرور الكرام في المجتمع الدولي كغيره من حروب الإبادة والإرهاب الذي يمارسه العدو الصهيوني في غزة وفلسطين وجنوب لبنان، بل يجب محاسبة العدو الصهيوني واتخاذ الإجراءات بحقه في المحاكم الجنائية الدولية، وألا تفقد الشرعية الدولية مصداقيتها أمام دول العالم".

وتابع: "دار الفتوى موقفها ثابت وحازم من هذه الممارسات الصهيونية الإرهابية المجرمة، التي تشكل حافزاً لنا جميعاً لمواصلة السير على طريق الوحدة الإسلامية والوطنية، ولا سبيل لنا إلا أن نكون موحدين يدا بيد مسلمين مسيحيين لمواجهة كل من يتربص بنا شرا".

ولقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 2800 آخرين في انفجارات منسقة أمس لأجهزة الاتصالات المحمولة "البيجر" في جميع أنحاء لبنان، استهدفت بشكل رئيسي أعضاء حزب الله الموالي لإيران.

وحمل حزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم وتعهد بالرد، بينما لم تعلق إسرائيل على الحادث.