وزير الداخلية الهندي يستبعد استعادة اتفاق تقاسم المياه مع باكستان

استبعد وزير الداخلية الهندي، استعادة اتفاق تقاسم المياه مع باكستان، مشيرا إلى أن التقارب أمر غير وارد على الرغم من توصل الجارتين إلى هدنة عسكرية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف أنديا"، عن الوزير أميت شاه قوله في مقابلة: "لا لن يتم استعادة (الاتفاق) على الإطلاق"، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتابع: "لا يمكن إلغاء المعاهدات الدولية من جانب واحد، لكن لدينا الحق في تعليقها، وهو ما فعلناه".

وكانت الحكومة الهندية، أوقفت العمل بمعاهدة مياه نهر السند التي مضى عليها ستة عقود؛ ردا على هجوم إرهابي على سياح في منطقة كشمير المتنازع عليها في 22 إبريل.

وبينما انتهى الصراع العسكري، الذي تلا ذلك بوقف إطلاق النار، فإن رفض نيودلهي استعادة المعاهدة أمر مفاجئ؛ نظرا لصمودها في وجه صراعات عديدة في الماضي.