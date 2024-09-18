المصري: سنصعد أزمة مستحقات حسام حسن للمحكمة الرياضية

يثق رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، في قدرة الفريق على تخطي عقبة نادي الهلال الليبي والتأهل إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض نادي المصري البورسعيدي للخسارة أمام الهلال الليبي بهدفين مقابل ثلاثة في مباراة الذهاب، ليصبح أمام حتمية الانتصار بهدف نظيف أو بهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب أو بفارق هدفين من أجل المرور لدور المجموعات.

قال رجب عبد القادر في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" كان هناك سوء توفيق في مباراة الذهاب في بنغازي وأرضية الملعب لعبت دورًا لعدم تعود اللاعبين عليها، إلى جانب خروج اللاعبين من موسم شاق لم يحدث في تاريخ الكرة المصرية".

أضاف:" نثق في قدرة الفريق على تصويب الأمور في مباراة الإياب والتأهل إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية".

وحول تحذير اتحاد الكرة لنادي المصري من إيقاف القيد، بسبب مستحقات حسام حسن لدى النادي، قال عبد القادر:" هناك حقوق لنادي المصري مترتبة على هذا النزاع الخاص بمستحقات حسام حسن، مشيرًا إلى أن قرار إقالة حسام حسن كان مسببًا بسوء النتائج".

واصل نائب رئيس المصري أن الجهاز المعاون لم يتم إقالته، وطُلب منه التواجد لاستمرار مهامه مع الفريق، لكنهم رحلوا بمجرد رحيل المدير الفني، رغم أن كل شخص في الجهاز الفني كان له عقد بشكل منفرد.

وأشار نائب رئيس المصري إلى أن النادي بدأ إجراءات تحريك قضية في المحكمة الرياضية الدولية في قضية مستحقات حسام حسن، لضمان حق النادي.

وحول مدى وجود مستحقات للراحل إيهاب جلال، أتم عبد القادر:" أي مستحقات للراحل إيهاب جلال سيدفعها نادي المصري إلى أسرة الراحل طواعية دون أي نزاع، ونحن ننظر في الملف الخاص بعقود إيهاب جلال مع النادي في هذا الصدد".