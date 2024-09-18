وصل فريق الهلال الأحمر الإيراني المتطوّع للإغاثة والعلاج صباح اليوم الأربعاء إلى لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام اليوم ، "ضمّ الفريق المتطوع من فرق الهلال الأحمر الإيراني 12 طبيبًا عامًا ومتخصصًا و12 ممرضًا ومسعفًا لإغاثة المصابين جرّاء العدوان الغادر الذي تعرض له لبنان يوم أمس الثلاثاء" .

ولقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 2800 آخرين في انفجارات منسقة أمس لأجهزة الاتصالات المحمولة "البيجر" في جميع أنحاء لبنان، استهدفت بشكل رئيسي أعضاء حزب الله الموالي لإيران.

وحمل حزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم وتعهد بالرد، بينما لم تعلق إسرائيل على الحادث.