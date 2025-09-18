روسيا: هجوم إسرائيل على غزة يشير لعدم رغبتها في التفاوض

نقلت قناة سكاي نيوز عربية عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن هجوم إسرائيل واسع النطاق على غزة يُثير قلقًا بالغًا ويُشير إلى عدم رغبتها في الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن 50 مواطنًا روسيًا وعائلاتهم تمكنوا من مغادرة قطاع غزة أمس الأربعاء، عن طريق الأردن، وهم في طريقهم الآن إلى روسيا، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "ساعدت بعثة روسيا لدى السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع السفارة الروسية في الأردن في 17 سبتمبر 50 شخصا (26 مواطنا روسيا و24 فلسطينيا) على مغادرة قطاع غزة. وكان من بينهم 25 قاصرا و11 امرأة".

وأضافت: "تم استقبال المغادرين عند حاجز كرم أبو سالم في قطاع غزة، وتم نقلهم إلى حاجز اللنبي على الحدود الإسرائيلية الأردنية، حيث تم تسليمهم إلى دبلوماسيين روس من السفارة في عمان".

واختتمت وزارة الخارجية الروسية بيانها بالقول: "نعرب عن امتناننا لمؤسسة "دار الخير" الخيرية، التي اشترت تقريبا جميع تذاكر الطيران لأولئك الذين تم إجلاؤهم من القطاع".