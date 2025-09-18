محافظ البحيرة: افتتاح 5 مشروعات طبية جديدة بتكلفة 84 مليون جنيه تزامنا مع العيد القومي للمحافظة

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، افتتاح خمسة مشروعات طبية جديدة بتكلفة إجمالية 84 مليون جنيه، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام.

وأكدت عازر أن هذه المشروعات تعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة، والوصول بالخدمات الطبية المتخصصة والمتقدمة إلى مختلف المراكز والقرى، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل يضمن مستقبلًا أفضل للمواطن المصري.

وأوضحت المحافظ أنه تم اعتماد سبع منشآت صحية وفقًا لمعايير الجودة «GAHAR» المعتمدة دوليًا من منظمة «الإسكوا»، في خطوة تمثل نقلة نوعية تضاف إلى سجل إنجازات البحيرة في قطاع الصحة.

وأشارت إلى أن المشروعات الخمسة التي سيتم افتتاحها تشمل:

- وحدة الجراحة الشبكية بمستشفى رمد دمنهور.

- وحدة القسطرة القلبية بمستشفى كفر الدوار العام.

- تطوير ورفع كفاءة قسم التوليد واستحداث معمل بكتريولوجي بمستشفى المحمودية المركزي، إلى جانب مبنى الاستقبال والطوارئ الجديد ووحدة عناية الأطفال وتطوير ورفع كفاءة المعمل بمستشفى الدلنجات المركزي.

- وحدة القسطرة القلبية بمستشفى إيتاي البارود المركزي.

وأكدت عازر أن هذه المشروعات تمثل خطوة محورية نحو تعزيز جودة الخدمات الطبية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مشددة على استمرار العمل لتطوير المنشآت الصحية وتنفيذ مشروعات جديدة تتماشى مع رؤية الدولة في بناء قطاع صحي قوي ومتكامل يضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات.

ولفتت المحافظ إلى أنه سيتم تنفيذ وافتتاح 45 مشروعًا جديدًا على أرض البحيرة، بتكلفة تتجاوز ملياري جنيه، بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، في خطوة تعكس حجم الطفرة التنموية التي تشهدها البحيرة في مختلف القطاعات، وتؤكد إصرار الدولة على تحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.