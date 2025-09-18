أمريكا: إصابة شخصين في حادث إطلاق نار بجنوب ولاية بنسلفانيا

أصيب شخصان على الأقل بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار مرتبط بالشرطة بجنوب ولاية بنسلفانيا، اليوم الأربعاء، فيما هرع حاكم الولاية جوش شابيرو إلى موقع الحادث، بحسب ما ذكرته السلطات.

وقالت السلطات إن التحقيق جارٍ في منطقة بلدة نورث كودوروس، على بعد نحو 185 كيلومترا غرب فيلادلفيا، بالقرب من الحدود مع ولاية ماريلاند.

وأعلن مستشفى يورك أنه يتم علاج شخصين في حالة خطيرة نتيجة حادث مرتبط بالشرطة في شمال مقاطعة يورك، مؤكدا تفعيل بروتوكولات أمنية مشددة.

وقال نائب حاكم ولاية بنسلفانيا، أوستن ديفيس، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أرجو منكم الدعاء لرجال الشرطة والمتضررين في حادث إطلاق النار في مقاطعة يورك".

وأصدرت إحدى المناطق التعليمية المحلية أمرا بالبقاء في الداخل، لكنها أوضحت أن المدارس والطلاب غير معنيين مباشرة بالحادث.

وأضافت، في بيان، أن السلطات "نصحتنا بإبقاء الطلاب والموظفين داخل المباني كإجراء احترازي، في ظل إغلاق عدة طرق في المنطقة".

وبدأت الاستجابة لإصابات رجال الشرطة على طريق ريفي يمر عبر منطقة زراعية تضم حظيرة حمراء تقليدية وحقولا زراعية.