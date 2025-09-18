مجلس الدفاع الخليجي يقر 5 إجراءات عاجلة لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي على قطر

عقد مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون اجتماعًا عاجلًا في الدوحة، إثر اجتماع اللجنة العسكرية العليا لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات «الدرع الخليجية».

وبحسب ما نشرته صحيفة «الشرق» القطرية، بحث أعضاء المجلس المستجدات والموضوعات المتعلقة بالاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة دولة قطر، وتهديد أمنها واستقرارها.

وأدان المجلس بأشد العبارات هذا الاعتداء العسكري الخطير، مؤكدًا أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا ومخالفًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن الاعتداء على دولة قطر هو اعتداء على دول مجلس التعاون جميعًا، وتؤكدها كل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء للحفاظ على أمنها والدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها، وأن هذا الاعتداء يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة برمتها.

وقرر المجلس الآتي:

زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة.

العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات الجوية بدول المجلس.

تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون.

تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الثلاثة أشهر القادمة على أن يتبعها تمرين جوي فعلي مشترك (قطاعات).

هذا، واتفق الأعضاء على استمرار العمل والتنسيق والتشاور على المستويات العسكرية والاستخباراتية كافة، لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي، والعمل على تكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة كل دول مجلس التعاون، والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات محتملة تهدد استقرار المنطقة.