 استطلاع: مزيد من الأمريكيين يرون أن إسرائيل تجاوزت الحد في غزة
الخميس 18 سبتمبر 2025 3:05 م القاهرة
استطلاع: مزيد من الأمريكيين يرون أن إسرائيل تجاوزت الحد في غزة

واشنطن - أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 2:56 م | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 2:56 م

يرى مزيد من الأمريكيين البالغين، في ظل تزايد القلق الدولي بسبب الوضع الإنساني في قطاع غزة، أن التدخل العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مبالغ فيه مقارنة ببداية الحرب، بحسب ما أظهره استطلاع جديد للرأي.

ويرى نحو نصف الأمريكيين، أن الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة قد تجاوز الحد، بحسب ما أظهره الاستطلاع الذي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" مع مؤسسة "نورك" لأبحاث الشؤون العامة.

والنسبة الجديدة أعلى من تلك التي كان قد تم تسجيلها في نوفمبر من عام 2023، إذ رأى 40% من المشاركين في الاستطلاع آنذاك أن التدخل العسكري الإسرائيلي قد تجاوز الحد.

 

