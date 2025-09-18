 مطار هامبورج يواجه تأخيرات وإلغاء رحلات بسبب نقص الوقود - بوابة الشروق
الخميس 18 سبتمبر 2025 2:11 م القاهرة
مطار هامبورج يواجه تأخيرات وإلغاء رحلات بسبب نقص الوقود

هامبورج - (د ب أ)
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 2:00 م | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 2:00 م

أفاد المسئولون في مطار هامبورج الألماني، اليوم الخميس، بأن المسافرين جوا إلى هامبورج عليهم توقع التعرض لعمليات تأخير وإلغاء رحلات، بسبب نقص وقود الكيروسين.

وقال مسئولو المطار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "تسير عمليات الطيران بسلاسة في الوقت الحالي. ومع ذلك، نتوقع حدوث تغييرات في الجداول الزمنية وتأخيرات بمطار هامبورج خلال الأيام المقبلة".

وأضافوا أن شركات الطيران التي تعمل في المطار تتأثر حاليا بنقص غير متوقع في الوقود من مصفاة هايد، وهي منشأة تقع شمال هامبورج، وتوفر الوقود لشركات الطيران في المطار.

ولم يتضح سبب نقص الوجود، ومداه في الوقت الحالي.

وأشار المطار، إلى أن شركات الطيران والموردين يتسابقون من أجل إيجاد حل، مطالبا المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل السفر.

