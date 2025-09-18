إيطاليا تقر قانونا بشأن الذكاء الاصطناعي يعاقب بالسجن على مشاركة التزييف العميق

أقر البرلمان الإيطالي قانونا جديدا بشأن الذكاء الاصطناعي الذي يعاقب على توزيع الصور أو مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي بدون موافقة الأشخاض الذين يظهروا فيها ، بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات.

ويستهدف الإجراء الذي حظي بتأييد غرفتي البرلمان ، الأفراد والشركات التي تنشر بدون إذن صور أو مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وفي الحالات التي يطلق عليها التزييف العميق (ديب فيك) يمكن أن يبدو أن شخصا قال أو فعل شيئا هو لم يقله أو يفعله بالفعل.

وجاء تحرك النواب بعد سلسلة من القضايا الأخيرة التي اشتملت على صور إباحية مولدة بالذكاء الاصطناعي وكانت النساء بما في ذلك شخصيات عامة، هم الضحايا في الأغلب.

وبحسب الحكومة في روما، فأن إيطاليا هي أول دولة بالاتحاد الأوروبي تسن إطارا قانونيا وطنيا يشمل توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن الذكاء الاصطناعي.

ويرسي القانون مبادئ عامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي ويطلب من الحكومة وضع مسودة لوائح مفصلة بشأن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.