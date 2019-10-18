التشكيل الرسمي لوادي دجلة أمام الاتحاد السكندري

أعلن اليوناني تاكيس جونيس، المدير الفني لوادي دجلة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري والتي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل دجلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف

خط الدفاع: يعقوبو، بيكهام، محمود مرعي ، بودي

خط الوسط: محمد هلال، عبد العاطي، محمد رضا

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي ، مروان حمدي ، رفيق كابو

يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من : خالد وليد، رجب عمران ، خالد رضا ، أحمد سعيد، عمرو صالح ، حسام عرفات ، إبراهيم عليش.