وزير الخارجية الألماني يطالب بتصويت البرلمان البريطاني على اتفاق البريكست

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس البرلمان البريطاني باتخاذ موقف واضح تجاه اتفاق البريكست الجديد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقال ماس اليوم الجمعة في برلين عقب لقاء مع وزير الخارجية البنجلادشي، أبو الكلام عبد المؤمن: "بصرف النظر عن القرار الذي سيُتخذ: نحتاج الآن إلى موقف واضح تجاه كيفية سير الأمور، لأن وقت التكتيكات السياسية انتهى... نراهن الآن على وعي البرلمان البريطاني بمسؤوليته الكبيرة في هذه المرحلة الحساسة".

يُذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أعلن أمس الخميس أن مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن البريكست.

وكتب يونكر، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الاتفاق الجديد "عادل ومتوازن لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

ووصف ماس هذا الاتفاق بأنه "خطوة مهمة للغاية من أجل خروج منظم لبريطانيا" يحقق أهداف كل الأطراف.

وفي المقابل، رفضت أحزاب المعارضة البريطانية الاتفاق الجديد للبريكست.

ومن المتوقع أن يطرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتفاق لتصويت واحد أو أكثر في جلسة خاصة للبرلمان غدا السبت، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان لديه ما يكفي من الدعم لتأمين أغلبية في مجلس العموم المنتخب.