ماكرون: يجب ألا تحصل بريطانيا على تأجيل جديد إذا خسر جونسون نتيجة التصويت

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إنه يجب ألا تحصل بريطانيا على تمديد آخر لعملية بريكست، إذا خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نتيجة التصويت على اتفاق الخروج في البرلمان البريطاني غدا السبت.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ماكرون قوله في مؤتمر صحفي بعد قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل :"لا أعتقد أنه ينبغي منحها تمديدا جديدا".

وأضاف ماكرون :"يجب الالتزام بالموعد المحدد في 31 أكتوبر" المقبل، بحسب وكالة الأنباء الالمانية.

ويزيد موقف الرئيس الفرنسي من خطورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر.

ولكنه أيضا يزيد من الضغط على نواب البرلمان البريطاني الذين ليسوا متأكدين من أنه ينبغي عليهم دعم الخطة التي وافق عليها جونسون مع زعماء الاتحاد الأوروبي أمس الخميس.

وقد سجل الجنيه الاسترليني انخفاضا بعد تصريحات ماكرون، ثم سرعان ما تعافى وتمكن من استرداد قيمته.