مصرع شاب إثر انقلاب سيارة بالطريق الزراعي

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لقى شاب مصرعه، صباح اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي أمام قرية التوفيقية بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الرائد اسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود لمكان الواقعة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن وفاة (أحمد.م - 20 سنة) مقيم شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

وتم نقله لمشرحة مستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.