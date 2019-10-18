جونسون يتودد إلى نواب البرلمان قبل تصويت حاسم على اتفاق «بريكست»

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان البريطاني مجددا إلى "أن يجعلوا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي )بريكست) أمرا واقعيا"، وذلك في إطار سعيه للحصول على دعمهم للصفقة التي توصل إليها مع بروكسل قبيل التصويت الحاسم في البرلمان غدا السبت.

وغرد جونسون اليوم الجمعة عبر صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حصلنا على اتفاق جديد عظيم من شأنه أن يعيد (لنا) السيطرة- وعلى البرلمان الأن أن يجعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حقيقة يوم السبت حتى يمكننا التحرك نحو أولويات مثل تكلفة المعيشة، والخدمات الصحية، وجرائم العنف، وبيئتنا".

وتريد حكومة جونسون المحافظة تقييد التصويت في جلسة البرلمان الخاصة يوم غد على جولتين فقط، أحدهما الانسحاب بموجب الصفقة التي توصل إليها مع الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، والآخر على انسحاب بدون اتفاق.

ومن المتوقع أن يقترح النواب المعارضون تعديلات على الاتفاق، ولكن عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي في البرلمان تشوكا أومونا قال إن المسعى الرئيسي للأحزاب والتي يقوده نواب مؤيدون للاتحاد الأوروبي هو الضغط لاجراء استفتاء قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما لن يحدث غدا السبت.

وفي ظل تقارير بأن نواب المعارضة لا يعتقدون بأنه يمكنهم الفوز في التصويت على إجراء استفتاء غدا، سألت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) النائب أومونا إذا ما كان يرى مخاطر كبيرة من تأجيل مثل هذه الخطوة.

ورد أومونا بالقول إنه سيكون هناك العديد من الفرص من أجل التصويت على إجراء استفتاء.

يشار إلى أن المحافظين في البرلمان البريطاني لا يتمتعون بالأغلبية، وقد خسروا دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية بعد الموافقة على فرض إجراءات جمركية مختلفة على الإقليم في إطار اتفاق بريكست الجديد.ويحتاج المحافظون إلى دعم المعارضة من أجل الموافقة على اتفاق الانسحاب.