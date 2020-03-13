الصحة الباكستانية: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 323 ألفا و19 حالة

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 323 ألفا و19 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالوزارة -وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6 آلاف و654 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 3 آلاف و437 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير" و15 ألفا و669 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 4 آلاف و47 حالة وفي العاصمة "إسلام آباد" 17 ألفا و996 حالة، كما تم تسجيل 38 ألفا و598 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا" و101 ألف و559 حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 141 ألفا و713 حالة في إقليم "السند".