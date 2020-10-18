الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 36 منطقة بالضفة الغربية تحت مسمى محمية طبيعية

أعلن مدير عام المصادر الطبيعية في سلطة جودة البيئة بفلسطين عيسى موسى، سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 36 منطقة في الضفة الغربية تحت مسمى "محمية طبيعية".

وأوضح موسى -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد- أن هناك العديد من المناطق التي تم إعلانها كمحميات طبيعية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تحويلها إلى معسكرات ومستوطنات؛ حيث يوجد في الضفة 51 محمية طبيعية، 15 منها تابعة للسيادة الفلسطينية، وحوالي 36 تقع في الأراضي المصنفة "ج"، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأضاف أن تحويل الأراضي إلى محميات طبيعية لا يتم بالأصل بقرارات عسكرية، إنما بدراسات ميدانية، وهناك معايير لتحويلها حسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، حيث هناك مواصفات خاصة، مشيرا إلى أنه يتم توثيق كافة اعتداءات الاحتلال من قبل سلطة جودة البيئة في تلك المناطق، ليتم رفعها إلى الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي التابعة لجمعية الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات بشأنها.