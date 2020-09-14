الصين تنتقد اليابان بسبب إرسال قربان لضريح ياسوكوني

انتقدت الصين رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، بسبب إرسال قربان لضريح لقتلى الحرب اليابانيين، قائلا إن ذلك "عمل سلبي" وأن البلاد يتعين أن تتفكر في تاريخها الحربي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان يرد على سؤال بشأن قربان أرسله سوجا لضريح ياسوكوني، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أمس السبت.

ويضم الضريح 14 رجلا مدانا بوصفهم مجرمي حرب ويمثل مصدرا لتوترات منذ فترة طويلة مع الصين ودول أخرى في المنطقة، التي ترى أنه رمز للعدوان العسكري الياباني السابق.