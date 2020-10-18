محافظ القليوبية يتفقد المواقف العمومية والرئيسية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

أبو شقة: عضو الشيوخ له نفس حصانة النواب.. والانتهاء من لائحة المجلس خلال شهر

بعد تعيينه في الشيوخ.. عماد الدين حسين: أتمنى أن أساهم في توعية الناس ضد خطورة الإعلام المعادي