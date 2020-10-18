محافظ القليوبية يتفقد المواقف العمومية والرئيسية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

تفقد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، اليوم الأحد، عددا من مواقف السيارات العمومية والأقاليم بمدن ( بنها وشبرا الخيمة والخصوص) لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.
كما تفقد المحافظ موقف بنها العمومي ومواقف مسطرد أول وثانٍ بحي شرق شبرا الخيمة، ومواقف المؤسسة وكلية الزراعة والزهور بحي غرب شبرا الخيمة والموقف العمومي بالخصوص.
وأكد المحافظ استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها، حيث قام الهجان بتوزيع الكمامات على المواطنين والسائقين لارتدائها.
وناشد محافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وشدد المحافظ على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لتجنب تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير، وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.