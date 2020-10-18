قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الدور الأول للمجلس تنفيذ ما جاء في الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور يحدد مهمة محددة للشيوخ وهي وضع القوانين المكملة له.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الأولى»، اليوم الأحد، أن القوانين المكملة للدستور مهمة في تفعيل المواد التي لها علاقة بالمحليات وأمور متنوعة، فضلًا عن أنها تجسدها بشكل قانوني في حالة التقاضي أو أنها شرعية أو لا شرعية بشكل معين.

وأشار إلى أن المجلس يختص بدراسة القوانين التي يحيلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الشيوخ يعمل على التعامل مع القضايا المستعصية، وخاصة أن الدولة تمر بمشروع كبير للبناء وتشهد تقدمًا في المجالات المختلفة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعليم كان قضية مستعصية حتى بدأ الإصلاح مؤخرًا، متابعًا: «الظروف أجبرتنا على إصلاح النظام الصحي مع وجود أزمة كورونا، إضافة إلى فتح ملف العشوائيات مؤخرا».