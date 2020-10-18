 سابك تعلن توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع أرامكو السعودية - بوابة الشروق
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سابك تعلن توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع أرامكو السعودية

(د ب ا)
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 6:14 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 6:14 م

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع شركة "أرامكو السعودية" من خلال مواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات، ومن خلال التكامل في بعض المشاريع المشتركة للشركتين حول العالم.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأحد أنه تم الأخذ في الاعتبار خطط النمو للشركتين وبحث جميع الفرص المتاحة للتكامل في المشاريع المستقبلية، لتعظيم الفائدة الاقتصادية للشركتين ودراسة جميع الخيارات الفنية المثلى لتطوير نطاق أعمال المشاريع وتقييم مخاطر السوق.

وذكرت الشركةأنه بناء على ذلك، يعتزم الطرفان إعادة تقييم أعمال مشروع تطوير مجمع صناعي مع شركة "أرامكو السعودية" لتحويل النفط الخام إلى كيماويات، من خلال دراسة تكامل مصافي شركة "أرامكو السعودية" في مدينة ينبع مع مجمع صناعي يحوي وحدة تكسير الاولفينات متعدد اللقيم ووحدات مشتقاته الأخرى.

وأكدت "سابك" التزامها مع "أرامكو السعودية" بمواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات، مما يسهم في زيادة كفاءة التكلفة وفرص خلق القيمة في مجال صناعة الطاقة والبتروكيماويات على نطاقٍ أوسعٍ.

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