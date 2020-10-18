وزير قطاع الأعمال: الصين أنفقت مبالغ خيالية لتوطين التكنولوجيا

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة قررت إنتاج السيارات الكهربائية في مصر عبر شركة النصر، وذلك لأن كل الدراسات تتجه لهذا النوع من السيارات.

وأضاف توفيق، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن منتجي صناعة السيارات التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري في أوروبا وأمريكا واليابان مهتزون، متابعًا: «كله موقف استثمارات ولا يريد الخروج خارج نطاق دولته».

وأشار إلى أن الوزارة قررت التوجه للصين؛ لأنها صرفت مبالغ خيالية منذ عام 2009 حتى اليوم لتوطين التكنولوجيا، قائلًا إن 60% من تكلفة السيارات الكهربائية تتعلق بالمحرك ولوحة التحكم والبطاريات.

ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن تكلفة البطاريات تمثل 40% من الثمن الإجمالي، مضيفًا أن الصين استثمرت في البطاريات، فضلًا عن أن السيارات الألماني تحصل على البطاريات من خمسة مصانع في الصين.

وأوضح أن الوزارة وقعت مذكرة التفاهم في يونيو للوصول إلى دراسة الجدوى لصناعة السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى الانتهاء من أول مسودة وسيتم الاتفاق على الثانية الأسبوع المقبل.

وتابع أن بدء إنتاج السيارات الكهربائية سيتم أواخر عام 2021، مستطردًا أن الوزارة نسقت مع وزير الكهرباء لتحديد سعر الكهرباء، والتنمية المحلية والصناعة والتجارة لاستصدار الرخص.