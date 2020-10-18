عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية» مقطع فيديو يرصد توقيع سبع مذكرات تفاهم بين البحرين وإسرائيل في المنامة، مساء اليوم الأحد، وذلك على هامش زيارة وفد إسرائيلي أمريكي للعاصمة البحرينية.

وغادر وفد إسرائيلي أمريكي، من إسرائيل إلى البحرين، اليوم الأحد، في أول رحلة طيران تجاري مباشرة بين الجانبين.

ويترأس الوفد من الجانب الأمريكي وزير الخزانة ستيفن منوشين، ومن الجانب الإسرائيلي مستشار الأمن القومي مئير بن شباط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقع إعلان سلام مع البحرين في حفل أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 سبتمبر، بالتزامن مع توقيع نتنياهو اتفاق السلام مع الإمارات.



