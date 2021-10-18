كندا تسجل 1258 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا

سجلت كندا، 1258 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 11 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و687 ألفا و883 إصابة، والوفيات إلى 28 ألفا و545 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 57 مليونا و607 آلاف و434 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.