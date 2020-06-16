لافروف: روسيا تعلق عمل مكتبها لدى الناتو اعتبارا من أول نوفمبر المقبل

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تعليق بلاده لعمل مكتبها لدى حلف "الناتو"، اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إنه "ردا على تصرفات حلف شمال الأطلسي، قمنا بتعليق عمل بعثتنا الدائمة لديه، بما في ذلك عمل الممثل العسكري الرئيس، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، أو ربما يستغرق الأمر بضعة أيام أخرى".

وأضاف: "إذا كان لدى أعضاء الناتو أي مسائل عاجلة، فيمكنهم الاتصال بسفيرنا في بلجيكا الذي يقوم بتسيير العلاقات الثنائية بين روسيا ومملكة بلجيكا بشأن هذه القضايا".

يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت، في وقت سابق، أنها أخبرت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، بأن نشر البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلف الناتو في آسيا الوسطى غير مقبول مطلقا بالنسبة لروسيا.