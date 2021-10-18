السفير الفرنسي لدى بيلاروسيا يغادر البلاد بناء على طلب مينسك

أعلنت السفارة الفرنسية في بيلاروسيا اليوم /الاثنين/ مغادرة السفير الفرنسي لدى مينسك نيكولا دو بويان دو لاكوست البلاد؛ استجابة لقرار مينسك التي دعته للمغادرة.

وقالت المتحدثة باسم السفارة الفرنسية -حسبما أفادت قناة "فرانس 24"- إن "السفير نيكولا دو لاكوست غادر بيلاروسيا اليوم"، دون أن توضح السبب الذي دفع الخارجية البيلاروسية لطلب مغادرة السفير.

وأضافت أن "وزارة الخارجية البيلاروسية طلبت أن يغادر السفير قبل 18 أكتوبر"، موضحة أنه "ودع طاقم السفارة ووجه رسالة مصورة إلى الشعب البيلاروسي ستبث غدا /الثلاثاء/ على موقع السفارة".

وأشارت السفارة الفرنسية في بيلاروسيا -في رسالة على موقعها الإلكتروني- إلى أن الدبلوماسي قدم "نسخة من أوراق اعتماده" إلى وزير الخارجية فلاديمير ماكي في 8 ديسمبر 2020.

فيما، قالت وسائل إعلام محلية بيلاروسية إن "طرد السفير" تقرر لأنه لم يقدم أبدا أوراق اعتماده إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.