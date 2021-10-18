قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جرى فحص ٤ ألاف نخلة بمدينة طور سيناء، خلال الحملة التي شنتها المديرية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم الإثنين، أنه جرى إمداد الحملة بأدوات لحقن أشجار النخيل، ومواتير لرش المبيدات المصرح بها من قبل وزارة الزراعة من أجل علاج سوسة النخيل الحمراء، ومكافحة النمل الأبيض، لتكون الحملة شاملة إرشاد ، ومكافحة، وتقديم خدمات زراعية، ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى يجري الإنتهاء من فحص كافة أشجار النخيل بكافة المدن داخل المزارع وفي الشوارع.

وأشار إلى أنه قام بزيارة الإدارة الزراعية بمدينة رأس سدر ، لتفقد العمل بها والوقوف على الأعمال الجارية بها، ومتابعة أعمال توزيع تقاوي القمح والشعير لهذا الموسم الزراعي، وذلك بنصف الثمن تشجيعا لمزارعي جنوب سيناء.

كما تابع أعمال معصرة الزيتون بقرية أبوصويرة ، لمتابعة مراحل استخراج الزيت، وأكد على ضرورة وجود خط لتعبئة الزيت لتحسين الجودة والمنتج، وزيادة القيمة المضافة، والعمل من خلال سلاسل القيمة الاقتصادية في المنتجات التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء.