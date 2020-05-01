التحالف العربي: مقتل 150 حوثيا وتدمير 13 آلية عسكرية في مأرب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير 13 آلية عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي، ومقتل 150 عنصرا إرهابيا في مديرية العبدية بمحافظة مأرب وسط اليمن.

وأوضح التحالف، في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي بالعبدية خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما أسفر عن تدمير 13 آلية عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي، وتجاوز الخسائر البشرية 150 عنصرا إرهابيا.

ودعا التحالف العربي المنظمات الأممية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه معاناة المدنيين اليمنيين في مديرية العبدية.

وكان التحالف أعلن، السبت الماضي، تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في منطقة العبدية بمحافظة مأرب اليمنية؛ أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل 160 عنصرا حوثيا، مؤكدا استمراره في دعم وإسناد الجيش اليمني لحماية المدنيين من انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية.