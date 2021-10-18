تحقق نيابة الطفل بالجيزة مع طفلين شقيقين متهمين بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في مدخل عقار، وذلك بالقوة والتهديد مستغلين صغر سنها بمنطقة الهرم بالجيزة.

واستمعت النيابة إلى أقوال الطفلة المجني عليها، وتدعى "م"، وجاء في مضمون أقوالها أنها كانت تلعب أمام منزلها فاستدرجها الطفلان المتهمان إلى أسفل درج العقار محل سكنهم بحجة اللعب معاها، وفي أثناء ذلك قام الطفل الصغير (7 سنوات) بإمساك يدها بالقوة خلف ظهرها وتمكن الطفل الأكبر (11 سنة) بحسر ملابسها رغمًا عنها محاولاً إيلاج عضوه الذكري في فرجها، وعندما بكت بشدة، هددها كي لا تخبر أحدا بالواقعة.

من جهتها، ذكرت والدة الطفلة أمام النيابة أنها فوجئت ببكاء ابنتها وظهور علامات التوتر عليها، وبسؤالها عن سبب ذلك، حكت لها مضمون الواقعة التي تسببت في إصابتها بألم نفسي كبير.

واتهمت والدة الضحية الطفلين بالتحرش وهتك عرض ابنتها من مناطق عفتها، موضحة أن المتهمين شقيقين، ولا يوجد أية خلافات معهما، وطلبت الأم من النيابة توقيع الكشف الطبي على ابنتها.

ووجهت النيابة للطفلين المتهمين تهمة استدراج المجني عليه حال كونها طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، والتحرش بها وهتك عرضها، فيما أنكر المتهمان الواقعة بالكامل أمام النيابة.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من قسم شرطة الهرم بتقديم سيدة بلاغا بتعرض ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات للاعتداء وهتك عرضها من شقيقين.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بقيام المتهمين باستدراج الضحية في مدخل عقار سكنهم وقيامهم بهتك عرض المنجي عليها بالقوة.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث الهرم من إلقاء القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.