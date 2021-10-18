رئيس وزراء لبنان: نحن بأمس الحاجة لنبذ العصبية وإنقاذ الوطن من العواصف العاتية

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن لبنان بأمس الحاجة لنبذ العصبية والتفرق بين المختلفين وإنقاذ سفينة الوطن من العواصف العاتية.

جاء ذلك خلال تهنئة تقدم بها اليوم /الإثنين/ للبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يحتفل به لبنان اليوم في عطلة رسمية بالبلاد.

وأضاف ميقاتي: "تأتي ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأمس الحاجة لحسن هديه وحكمته في زرع الألفة والتسامح ونشر الرحمة بين العالمين"، قائلا إن قمة الإيمان حفظ الإنسان والأوطان.

ولا يزال لبنان يعيش تداعيات أعمال العنف الدامية التي شهدتها مناطق الطيونة وعين الرمانة والشياح بالعاصمة اللبنانية بيروت يوم /الخميس/ الماضي والتي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.