منح جائزة الكتاب الألماني للكاتبة انتي رافيك شتروبل

أعلنت جمعية مالكي المكتبات ودور النشر الألمانية التي تنظم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب اليوم الاثنين حصول الكاتبة انتي رافيك شتروبل على جائزة الكتاب الألماني للعام 2021.

واختارت الجمعية المعروفة باسم اتحاد بورصة تجارة الكتب الألمانية، رواية شتروبل "المرأة الزرقاء" كأفضل رواية ألمانية في العام، وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف يورو.

وتحكي الرواية عن هروب امرأة شابة من ذكريات اغتصابها، وقالت اللجنة إن الكاتبة عالجت الموضوع " بقوة وجودية وبدقة شعرية" وأضافت اللجنة أن " قصة تمكين الذات للنساء تتسع لتصل إلى تأمل ثقافات التذكر المتنافسة في شرق وغرب أوروبا وفجوات القوة بين الجنسين".

ولدت شتروبل في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا عام 1974، وقامت في البداية بالتدريب لتصبح بائعة كتب ودرست علم النفس وعلم الأدب في بوتسدام ونيويورك، وقد عاشت لاحقا في أماكن مختلفة من بينها السويد وذلك قبل أن تعود مرة أخرى لتقيم في بوتسدام.