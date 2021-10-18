برلماني إيراني: المفاوضات النووية ستكون مع دول «4 بلس 1»

أكد رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، وحيد جلال زاده، أن إيران لا تريد أن تكون المفاوضات النووية استنزافية، وأن المفاوضات ستكون مع دول مجموعة "4 + 1".

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عنه القول اليوم الاثنين، أن المحادثات النووية ستتم مع دول 4 + 1 (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا إضافة إلى ألمانيا)، وأنه إذا أرادت الولايات المتحدة الانضمام لها فعليها إلغاء العقوبات والالتزام بتعهداتها، وتابع: "لا نريد أن تكون المفاوضات النووية استنزافية، ونطالب بتحديد جدول زمني بهذا الخصوص".

وسبق أن جرت عدة جولات من المحادثات في فيينا بين إيران والأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الخاص بها، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إعادة إحياء الاتفاق، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه وقيامه بإعادة فرض عقوبات على إيران.

وانتهت آخر جولة مفاوضات في يونيو الماضي، ولم يتحدد موعد الجولة التالية، في ظل ما شهدته إيران من انتخابات رئاسية وما أعقب ذلك من انتقال للسلطة.