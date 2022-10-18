أوكرانيا تعتزم مطالبة إسرائيل بتزويدها بنظام دفاع جوي

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ذكرت أوكرانيا أنها تسعى للحصول على أنظمة دفاع جوي متطورة من إسرائيل في محاولة للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية الروسية.

ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية عن وزير الخارجية دميترو كوليبا قوله اليوم الثلاثاء: "اليوم سترسل أوكرانيا رسالة رسمية إلى حكومة إسرائيل مصحوبة بطلب لتزويد أوكرانيا بشكل عاجل بأنظمة دفاع جوي".

وأضاف كوليبا: "إذا كانت سياسة إسرائيل هي حقا مواجهة أعمال إيران المدمرة، إذن، فقد حان الوقت لإسرائيل أن تقف علنا إلى جانب أوكرانيا".

ووفقا للمعلومات الواردة من كييف، لقي أكثر من 70 شخصا حتفهم في هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ في غضون الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين.

يشار إلى أن إسرائيل تحجم إلى حد كبير عن مبيعات الأسلحة حتى لا تعرض علاقاتها مع موسكو للخطر.