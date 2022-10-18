تحذيرات نيابية من استغلال مبادرة تيسيرات استيراد السيارات للمصريين بالخارج

وجه النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تحذيرا من استغلال البعض لمبادرة تيسير حصول المصريين بالخارج على سيارات معفاة من الجمارك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بمنح المصريين بالخارج تيسيرات في استيراد سيارة بدون جمارك.

وقال: "على سبيل المثال من الممكن أن يلجأ البعض لاستغلال المواطنين من خلال (سقوط سيستم التسجيل) والحصول على أموال مقابل التسجيل لهم".

من جهته، وجه النائب عمرو هندي، ممثل المصريين بالخارج بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج، وقال: "القرار يمثل إضافة للاقتصاد الوطني"، متابعا: "إذا لم يكن فيه استفادة للوطن، إحنا المصريين في الخارج مش عايزينه".

وأضاف: "إحنا شفنا العجب من وكلاء وموزعي السيارات في مصر"، مؤكدا أن مشروع القانون إذا تم تطبيقه بطريقة صحيحة سيجعل مصر "محطة ترانزيت" لتجارة السيارات.

من جانبها، طالبت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، بضرورة مراعاة عدم استغلال بعض التجار لهذه المبادرة في تحقيق مكاسب على حساب المبادرة، مقترحة أن يكون هناك حظر بيع ولو لمدة عام، كأحد أنواع ضوابط عدم الاستغلال.