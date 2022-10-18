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ذكر موقع " فوتبول إنسايدر " الإنجليزي، إن ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا قد تمت إقالته من منصبه.

وأجرى مجلس إدارة أستون فيلا محادثات بعد الهزيمة بهدفين نظيفين ضد تشيلسى وقرروا الإنفصال عن أسطورة ليفربول صاحب ال42 عاما.

ويبحث أستون فيلا حاليا عن خليفة لجيرارد، و يحرص النادى على تعيين بديل بحلول نهاية هذا الشهر.

وكانت مصادر قد أبلغت فوتبول إنسايدر أن ماوريسيو بوشتينيو وآوناى آيمرى هم أبرز المرشحين لخلافة جيرارد فى منصبه.

ويبقى المدرب الأرجنتينى بدون عمل بعد إقالته من تدريب باريس سان جيرمان فى يوليو ، بينما يملك آيمرى عقدا مع فياريال حتى نهاية يونيو.