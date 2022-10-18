كييف تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي

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طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المجتمع الدولي تقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، في أعقاب تجدد الهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي: "العالم يستطيع أن يوقف هذا الإرهاب ويتعين عليه ذلك. عندما نتحدث عن حاجة أوكرانيا إلى دفاع جوي وصاروخي، نتحدث عن أرواح حقيقية يزهقها الإرهابيون".

وأًضاف: "إن هذا ليس في صالح أوكرانيا فحسب. كلما قلت إمكانيات روسيا الإرهابية، بات إنهاء هذه الحرب أسرع".

وذكر أن القوات الروسية استخدمت في هجومها يوم الاثنين طائرات مسيرة قتالية ذات تصميم إيراني، مشيرا إلى أن اوكرانيا اعترضت 37 من هذه الطائرات وعدة صواريخ كروز منذ مساء الأحد الماضي.

ولقي أربعة أشخاص في كييف حتفهم، من بينهم زوجان ينتظران إنجاب طفل.

وقال زيلينسكي: "يمكن (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين أن يسجل (إنجازا) آخر، لقد قتل امرأة حامل أخرى".