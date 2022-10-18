 القبض على 4 متهمين بحوزتهم مخدرات في المرج - بوابة الشروق
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القبض على 4 متهمين بحوزتهم مخدرات في المرج

نهاد القادوم
نشر في: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 1:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 1:08 م
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص، وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر بمنطقة المرج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القليوبية، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مستقلين سيارة ميكروباص، ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم (كمية من الحشيش وزنت 2 كيلوجرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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