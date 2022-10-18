القبض على 4 متهمين بحوزتهم مخدرات في المرج

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص، وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر بمنطقة المرج.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القليوبية، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مستقلين سيارة ميكروباص، ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم (كمية من الحشيش وزنت 2 كيلوجرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة).



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.