استشهاد 50 فلسطينيا في هجمات ليلية شنتها إسرائيل على قطاع غزة

أفادت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء، باستشهاد نحو 50 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح في هجمات ليلية شنتها إسرائيل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وقالت وزارة الداخلية في غزة، إن أشد الغارات استهدفت أحياء سكنية في مناطق في بلدة جباليا شمال القطاع ما أدى إلى استشهاد 37 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء.



وذكرت مصادر محلية أن غارة إسرائيلية استهدفت مخبزا في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وجرح أكثر من 15 آخرين.



وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 3200 فلسطيني استشهدوا و11000 أصيبوا بجروح معظمهم من الأطفال والنساء، جراء هجمات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري.



وشهدت هجمات إسرائيل تراجعا نسبيا في الساعات الأخيرة بعد أن استشهد المئات في قصف المستشفى الأهلي "المعمداني" الذي كان يؤوي آلاف النازحين لحماية أرواحهم وأطفالهم.



وأثارت الحادثة تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسع النطاق.



وللمرة الأولى منذ بداية التصعيد، ألمح الجيش الإسرائيلي إلى احتمال السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة شرط حصرها في منطقة واحدة.



وأنذر الجيش سكان غزة بالتنقل إلى "المنطقة الإنسانية" في منطقة (المواصي) في خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي ذكر أنه سيتم توجيه المساعدات الإنسانية الدولية إليها في حالة الضرورة.