عشرات الشهداء الفلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية على معظم أنحاء قطاع غزة

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أعلنت مصادر طبية ومحلية استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا فجر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي وبحري إسرائيلي شمل جميع مناطق قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن تلك المصادر، أن "نحو 30 مواطنا استشهدوا بعد استهداف عدة منازل شمال قطاع غزة، بينما استشهد مواطنان على الأقل في قصف استهدف مخبزا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وأفادت المصادر بأن هذا المخبز يقدم الخبز لأهالي المخيم وللنازحين من مناطق شمال القطاع.

وأضافت أن "شهيدين على الأقل ارتقيا في قصف استهدف شقة سكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة".

وطال القصف المدفعي والجوي والبحري المكثف محافظة شمال غزة وتحديدا منطقة جباليا، ومخيم النصيرات، وحي اليرموك وسط مدينة غزة، ومنطقة في حي الزيتون قريبة من موقع المستشفى المعمداني، الذي ارتكب فيه الاحتلال جريمة أوقعت مئات الشهداء والجرحى.

كما طال القصف منازل المواطنين في محافظات جنوب القطاع، رفح وخان يونس، موقعا عدة إصابات.