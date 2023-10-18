 نتنياهو يعترف بمعاناة أهالي غزة من غارات جيشه: بينما تضرب إسرائيل أهدافا مشروعة يعاني المدنيون للأسف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو يعترف بمعاناة أهالي غزة من غارات جيشه: بينما تضرب إسرائيل أهدافا مشروعة يعاني المدنيون للأسف

وكالات
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 4:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 4:13 م

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن السكان المدنيين في قطاع غزة يعانون من غارات جوية التي يشنها جيشه

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تل أبيب: «سنشن نوعا مختلفا من الحروب، لأن حماس هي نوع مختلف من الأعداء، وفي حين أن إسرائيل تسعى لخفض عدد الضحايا المدنيين، إلا أن حماس تسعى لزيادتها، وبينما تضرب إسرائيل أهدافا إرهابية مشروعة، فإن المدنيين يعانون للأسف»، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأضاف نتنياهو: «ترتكب حماس جريمة مزدوجة كل يوم، فهم يقتلون مواطنينا ويختبئون خلف ظهور المدنيين.. طلبنا من (سكان غزة) وسنواصل مطالبتهم بالإخلاء إلى مناطق آمنة».

ومساء الثلاثاء، ارتقى نحو 500 شهيد فلسطيني إثر قصف إسرائيلي استهدف ساحة المستشفى الأهلي العربي المعمداني.

ونزح هؤلاء الشهداء إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من جيش الاحتلال لإخلاء منازلهم.


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