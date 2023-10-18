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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يزور عمان اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه قد تقرر عدم عقد القمة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لمناقشة قضية فلسطين والأحداث المتلاحقة في غزة.

يأتي ذلك على خلفية مجزرة مستشفى المعمداني في غزة التي راح ضحيتها أكثر من 800 شهيد حسب التقديرات الأولية.

أضاف الصفدي في تصريحات لقناة الجزيرة أن القرار تم بالتشاور مع واشنطن والقاهرة والسلطة الفلسطينية.

وشدد على أن أمريكا ليست قادرة الآن على اتخاذ قرار بوقف الحرب.

وعقب المجزرة مباشرة أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عدم مشاركته في القمة، التي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء بصورة رباعية.

ولم يعلن بايدن تغييرا في خططه حتى الآن لزيارة إسرائيل، والتزم البيت الأبيض الصمت.