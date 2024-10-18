تفاصيل جديدة عن موقع استشهاد السنوار تظهرها صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو

أظهر تحليل أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية لمقاطع فيديو وصور نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستشهاد زعيم حماس، يحيى السنوار، أنه كان متواجدا داخل مبنى في منطقة سكنية برفح بالقرب من موقع إسرائيلي.

وتمكنت "سي إن إن" من تحديد الموقع الجغرافي من خلال مقارنة صور أقمار اصطناعية بمقاطع فيديو وصور من المنطقة المجاورة التي نشرها الجيش.

وقالت: "كان المنزل على بعد حوالي 1000 قدم (300 متر) من ما يبدو أنه قاعدة عمليات متقدمة وموقعا يضم مركبات للجيش الإسرائيلي.

وتُظهر صور أقمار اصطناعية من شركة "بلانيت لابز" الملتقطة هذا الشهر عددا من المركبات العسكرية، وحتى جرافة، متوقفة بين سواتر ترابية تم بناؤها حديثا في نفس الأماكن على مدار أيام وأسابيع متعددة".

وأعلنت إسرائيل، أمس الخميس، اغتيال السنوار، الذي تتهمه بأنه مهندس هجوم السابع من أكتوبر 2023، بينما أكد رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، أن هذه الخطوة "المهمة" تمثل "بداية النهاية" للحرب.

والسنوار (61 عاما) المكنّى "أبو إبراهيم" كان بمثابة "الرجل الحي الميت" وهدفا رئيسيا لإسرائيل منذ الهجوم الذي شنته الحركة على مواقع ومناطق إسرائيلية وأشعل شرارة حرب في غزة تمددت إلى لبنان ويُخشى أن تتحول إلى نزاع إقليمي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "بختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت أمس (الأربعاء) قوات في جنوب قطاع غزة" على السنوار.

وبحسب البيان، فإن الجيش وجهاز الأمن (الشاباك) شنّا "عشرات العمليات على مدار الأشهر الأخيرة وأدت إلى تقليص منطقة عمل يحيى السنوار، ما أسفر أخيرا عن القضاء عليه". ولم تعلق حماس بعد على مصير السنوار.